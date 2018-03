Número de soldados mortos passa o do Iraque Militantes mataram mais soldados dos EUA e da Otan no Afeganistão em junho do que no Iraque pelo segundo mês seguido. Um relatório do Pentágono divulgado na semana passada indicou que o Taleban deve manter ou ampliar o ritmo de seus ataques, que aumentaram 40% com relação a 2007. Pelo menos 45 soldados estrangeiros, entre eles 27 americanos, morreram no Afeganistão no mês passado, o mais mortífero desde 2001, quando os EUA lideraram a invasão que depôs o Taleban.