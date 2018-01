Número de suicídios na Noruega é o mais baixo em 23 anos As taxas de suicídio na rica Noruega caíram 10% em 2002 em relação ao ano anterior, chegando ao nível mais baixo em 23 anos, anunciou hoje a agência Estatísticas da Noruega. O chefe do Departamento de Pesquisas e Prevenção do Suicídio da Universidade de Oslo, Lars Mehlum, diz que, agora, a taxa de suicídios da Noruega está na média dos países europeus. Segundo ele, as medidas cruciais que resultaram na queda incluem identificação da depressão profunda e outros tratamentos mentais rápidos atuar na ajuda ao paciente. A agência estatal disse que 494 pessoas ? 10,9 por 100.000 habitantes ? suicidaram-se no ano passado. Mas não especulou sobre os motivos do declínio. Para Einfrid Halvorsen, secretária geral da organização Saúde Mental da Noruega, os esforços crescentes do sistema de previdência social para identificar e ajudar pessoas em risco e melhorias na assistência médica podem ter contribuído para esse resultado. ?Mas há muitos elementos a serem levados em consideração?, ela disse à agência de notícias norueguesa NTB. O número de suicídios ainda é alto, quase duas vezes maior que o número de mortos nos 4,5 milhões de acidentes de trânsito no país. A taxa de suicídios, que era de 7 por 100.000 habitantes, começou a subir nos anos 60 e 70, de acordo com a Estatísticas da Noruega. E atingiu o pico de 16,8 por 100.000 em 1998, antes de estabilizar-se e, então, iniciar o declínio nos anos 90.