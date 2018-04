Número de vítimas de terremoto nas Filipinas sobe a 113 O número de mortos e desaparecidos em razão de um terremoto que atingiu as Filipinas no início deste mês subiu para 113, informou a Defesa Civil do país à AFP. Os engenheiros do exército filipino buscam por 61 pessoas desaparecidas desde o dia 6 de fevereiro, quando ocorreu o terremoto de magnitude de 6,7.