Número de vítimas do tufão na China chega a 482 O número de mortos após a passagem do tufão Bilis pelo sudeste da China chegou a 482, segundo a agência estatal "Xinhua". O grande aumento de vítimas ocorreu devido aos dados fornecidos pelas autoridades da província de Hunan. As mortes confirmadas até agora chegam a 346, quando antes não passavam de 92. O Governo de Hunan confirmou também que há 89 pessoas desaparecidas. Nas outras províncias afetadas, o número de mortos se mantém: 63 em Cantão, 43 em Fujian e 30 em Guangxi. O Bilis entrou há uma semana no litoral sudeste chinês procedente das Filipinas e de Taiwan e, embora tenha chegado enfraquecido, como tempestade tropical, as fortes chuvas deram origem a graves inundações e deslizamentos de terra. Apesar da redução das chuvas, as equipes de resgate continuam encontrando corpos nas áreas afetadas e o alcance das perdas humanas é difícil de prever. Nesta época do ano, dezenas de tufões chegam ao litoral chinês. Os meteorologistas prevêem que em 2006 o número de tufões será maior devido a uma corrente quente no litoral pacífico e às altas temperaturas no planalto tibetano.