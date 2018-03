Número de vítimas do WTC revisado para 2.797 O número de pessoas que morreram no ataque às torres gêmeas do World Trade Center, em 11 de setembro do ano passado, foi revisado em baixa, passando de 2.801 para 2.797, de acordo com lista divulgada hoje por autoridades da cidade de Nova York. Investigações recentes revelaram que três pessoas incluídas na lista ainda estão vivas, enquanto o nome de uma delas apareceu em duplicidade. O número ainda pode cair. O total atual inclui 1.411 vítimas cujos restos mortais foram identificados, outras que tiveram atestados de morte emitidos mesmo sem identificação, enquanto 59 pessoas ainda estão listadas como desaparecidas desde a data.