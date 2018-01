Número de vítimas em explosão na China sobe para 158

Pequim - O número de pessoas que morreram em razão das explosões de um armazém de produtos químicos na cidade chinesa de Tianjin, na China, aumentou nesta segunda-feira, 31, para 158, enquanto 15 seguem desaparecidas, segundo anunciaram os responsáveis pelos trabalhos de resgate.

As vítimas são 94 bombeiros, 11 policiais e 53 civis. Os desaparecidos são dez bombeiros e cinco civis. A informação não confirma o número de pessoas que continuam hospitalizadas. No domingo, eram 367.

As explosões do dia 12 de agosto ocorreram em um armazém irregular que guardava cerca de 3 mil toneladas de produtos químicos, especialmente 700 de cianureto de sódio, no porto de Tianjin.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Autoridades chinesas anunciaram na sexta-feira a detenção de 12 funcionários da empresa, incluindo o primeiro proprietário, que estava no conselho de uma companhia estatal e manteve sua propriedade escondida, e a apresentação de acusações contra outras 11 por sua suposta responsabilidade na tragédia.

O Comitê de Proteção Ambiental de Tianjin disse hoje que amostras de água coletadas nas áreas próximas do local do acidente mostraram níveis de cianureto 20 vezes acima do considerado seguro. /EFE e ASSOCIATED PRESS