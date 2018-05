Número de vítimas pelo terremoto no Japão chegou a 27.493

TÓQUIO - O número de mortos por causa do terremoto e do tsunami ocorrido há um mês no nordeste do Japão aumentou para 13.116 enquanto outras 14.377 continuam desaparecidas, segundo a última apuração da polícia japonesa.

Além disso, em 2.350 refúgios há 147 mil pessoas, provenientes em sua maioria das províncias de Miyagi, Iwate e Fukushima, as mais afetadas pelo desastre do dia 11 de março.

Nas zonas litorâneas destas províncias soldados das Forças japonesas de Autodefesa e militares dos Estados Unidos realizaram neste domingo uma nova busca intensiva e recuperaram 99 corpos, enquanto a Guarda Litorânea achou outros quatro, informou a agência local Kyodo.

Os trabalhos de busca de vítimas se estenderam na quinta-feira passada à zona de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina nuclear de Fukushima Daiichi, evacuada a pedido do governo pouco depois da catástrofe perante o aumento do nível de radiação.

O porta-voz do governo, Yukio Edano, assegurou que o risco de acontecer grandes vazamentos de radioatividade na usina é "consideravelmente menor", após um mês de trabalhos para tentar esfriar os quatro reatores que apresentam problemas.