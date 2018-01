Número dois do partido de Fortuyn é negro de Cabo Verde Um negro do Cabo Verde, 28 anos, na Holanda desde os 4 anos, formado em Economia, falando um português enrolado e sem a menor cerimônia para atacar os imigrantes, é o número dois do partido de extrema direita holandês, a Lista Pim Fortuyn (LPF), considerada a grande vitoriosa do pleito de ontem. Ela conquistou 26 das 150 cadeiras no Parlamento, o que lhe assegura a participação no governado conservador a ser agora constituído. Apesar de ser o herdeiro formal do líder Pim Fortuyn (assassinado na semana passada) e de ter sido eleito deputado, o cabo-verdiano João Varela - até então simples empregado da empresa de Cosméticos Lancôme em Roterdã - dificilmente manterá sua posição na liderança. Os caciques mais velhos do partido o consideram imaturo, sem experiência e não parecem dispostos a encampar sua candidatura para um dos ministérios que pleiteiam no momento. Dentro dessa linha, desde a morte de Pim Fortuyn, os caciques da LPF trataram de afastá-lo do primeiro plano na cena, não o deixando falar, por exemplo, nos funerais do líder que ele conheceu ao ser recrutado para ser "office-boy", junto à família holandesa que o adotara na infância. Por isso, ele é pouco conhecido pela comunidade cabo-verdiana (23 mil pessoas) de Maassluis, cidade próxima de Roderdã, onde sua família se instalou posteriormente e onde ainda vive seu pai, o pedreiro Bernardino. Na realidade, segundo a mídia holandesa, sob o pretexto da "inexperiência", os dirigentes brancos do partido escamoteiam o verdadeiro motivo do aparente "sumiço" que deram ao João: sua identidade negra e de origem estrangeira, incompatível com a imagem pública de um partido que não pratica o racismo abertamente, mas se caracteriza pela xenofobia radical de seu discurso. Nem mesmo fato de ele, durante a campanha eleitoral, haver sido virulento contra os imigrantes, sobretudo os árabes, o livrou do rebaixamento na escala hierárquica da "Lista". ?Não? cordial Coincidindo com a escolha do vice-presidente da LPF, Mart Harben, a fim de conduzir as negociações para a formação do novo governo com os democrata-cristãos - o "desaparecimento" de João se tornou ainda mais enigmático. Ele deixou de comparecer às reuniões da "Lista" desde a morte de Pim Fortuyn. Por outro lado, nas últimas horas, caíram no vazio todas tentativas efetuadas pela imprensa para contatar o periclitante "número dois" do chamado "lepenismo holandês". De seu paradeiro, tampouco os familiares em Maassluis, a começar pelo pai, Bernardino, souberem dizer algo, ontem. Falando à Agência Estado pelo telefone, o secretário-geral da LPF, Willem van Velden, sem precisar onde se encontra o João, se derramou em elogios a ele : "Um holandês autêntico, que dará a vida pela nossa bandeira, a cor nunca entrou em nossos critérios seletivos". E sublinhou: "O que importa é que ele comunga dos nossos ideais nacionalistas, condena o fato de a Holanda estar cheia de imigrantes e defende, como nós, holandeses de origem e de sangue, a expulsão dos que não estiverem com a situação regularizada no país". Todavia, perguntado se João ia ser ministro, visto sua condição de "numero dois", Van Velden respondeu com um cordial "não".