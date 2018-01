Número dois norte-coreano promete fim de programa nuclear O número 2 no comando da Coréia do Norte, Kim Yong Nam, reiterou na quinta-feira que o país se compromete a abandonar seus planos nucleares, deixando a entender que gostaria de receber ajuda após a desistência. O país dá continuidade à negociações com a Coréia do Sul, que ocorrem desde terça-feira após sete meses de intervalo. Kim Yong Nam, líder da Assembléia Popular Suprema da Coréia do Norte, disse que "a desnuclearização da península da Coréia era o último desejo" do ex-presidente fundador do país Kim Il Sung, sucedido pelo filho e atual líder norte-coreano, Kim Jong Il, após sua morte em 1994. A Coréia do Norte "fará esforços para realizar isso", disse Yong Nam a Lee Jae-joung, ministro de Unificação sul-coreano, em Pyongyang. Lee pressionou a Coréia do Norte para seguir com o acordo multilateral de Pequim, feito no dia 13 de fevereiro com os EUA e quatro outros países, para desligar seu reator nuclear em 60 dias e cessar todos programas atômicos. "É importante fazer esforços para garantir que as Coréias cooperem", disse Lee. A Coréia do Norte busca que o vizinho retome o envio de meio de milhão de toneladas de arroz, assim como o auxílio de materiais no valor de US$ 80 milhões. Em troca, Pyongyang destinaria matérias-primas a Seul. Estes projetos foram suspensos devido aos lançamentos de mísseis do regime norte-coreano, em julho de 2006. A Coréia do Sul quer iniciar os testes da ferrovia intercoreana e promover o encontro das famílias separadas pela Guerra da Coréia (1950-1953). Os dois países prevêem emitir, amanhã, um comunicado conjunto antes de concluir a reunião interministerial. Estados Unidos e Coréia do Norte vão embarcar semana que vêm para discutir uma reconciliação em Nova York, que pode levar a laços diplomáticos entre os inimigos de longa data. O encontro é parte das medidas traçadas em Pequim.