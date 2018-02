Número oficial de mortos chega a 68.858 na China

O número de mortos no terremoto que devastou no dia 12 de maio o sudoeste da China subiu para 68.858, enquanto 18.618 pessoas permanecem desaparecidas e outras 366.586 ficaram feridas, segundo os últimos dados anunciados nesta sexta-feira, 30, pelo Escritório de Informação do Conselho de Estado. Os números divulgados nesta sexta-feira apresentam uma alta de 342 mortos em relação aos apresentados na quinta-feira. O terremoto, de uma magnitude de 8 graus na escala Richter e que castigou principalmente a província chinesa de Sichuan, provocou ainda o deslocamento de 15,15 milhões de pessoas, ameaças agora pelo transbordamento dos lagos formados pelos deslizamentos de rochas e escombros na tragédia.