Número oficial de mortos em naufrágio na Itália sobe para 309

LAMPEDUSA - O número oficial de mortos do naufrágio na ilha italiana de Lampedusa subiu para 309, afirmou a Guarda Costeira da Itália, informando que as buscas no navio estão encerradas. Mergulhadores italianos resgataram nesta quinta-feira, 10, mais sete corpos de imigrantes no navio naufragado há uma semana.

Mergulhadores italianos trabalharam durante toda a semana nos restos do navio, que estão a 47 metros de profundidade, para resgatar os corpos. "Não há mais nenhum corpo no navio. As buscas continuarão agora em áreas próximas", disse um oficial da guarda costeira.

Na embarcação estavam cerca de 500 imigrantes, procedentes da Somália e da Eritreia. Apenas 155 sobreviveram ao naufrágio ocorrido.

Na terça-feira 8, um tunisiano de 35 anos foi preso, sob a acusação de ter traficado os 500 imigrantes. A imprensa italiana informou que alguns dos sobreviventes apontaram Bensalem Khaled como "capitão" da embarcação./ AP