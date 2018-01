Número oficial de vítimas do WTC cai para 3.646 O número oficial de vítimas dos atentados de 11 de setembro contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, continua caindo. De acordo com cifras oficiais divulgadas hoje, o novo número é de 3.646 mortos. A nova cifra, que não é considerada definitiva, foi resultado de uma intensa checagem das listas de mortos e desaparecidos na data, informaram as autoridades locais. O número inclui as vítimas a bordo dos aviões seqüestrados e posteriormente jogados contra as torres, dos quais 625 corpos já foram identificados. Os novos dados não incluem as 189 vítimas do atentado contra o Pentágono, em Washington - 64 pessoas estavam a bordo do avião lançado contra a sede do Departamento de Defesa norte-americano - e as 44 pessoas a bordo da aeronave que fazia o vôo 93 da United Airlines que caiu em Pittsburgh.