"Nunca matei ninguém", diz ex-ministro de Saddam O ex-chanceler e ex-vice-primeiro-ministro do Iraque, Tariq Aziz, que emprestava uma face civilizada ao regime de Saddam Hussein, disse que não tem ?responsabilidade pessoal? pelos crimes cometidos na ditadura a que serviu. Aziz, bem como 11 outros ex-líderes do regime, incluindo o próprio Saddam, foi acusado formalmente hoje, num tribunal iraquiano. Aziz, o único cristão na alta cúpula do Partido Baath, que dava sustentação à ditadura, pediu ao juiz acesso a um advogado árabe, mas não-iraquiano, e a um ?advogado estrangeiro também?. O ex-chanceler perguntou ainda: ?É Tariq Aziz que é acusado dessas matanças?? ?Se houve crime, a responsabilidade moral recai sobre a liderança?, reconheceu. ?Mas um membro da liderança não pode ser responsabilizado pessoalmente. Nunca matei ninguém num ato direto?.