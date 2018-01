Nunes vê Mercosul em convergência sem Venezuela

BUENOS AIRES - A primeira viagem internacional de Aloysio Nunes (PSDB-SP) como ministro das Relações Exteriores coincidiu com a primeira reunião do Mercosul sem Venezuela. Na mesma linha do antecessor José Serra, o novo chanceler condenou a situação da democracia na Venezuela. Ele ressaltou que agora o bloco sul-americano tem a convergência necessária para avançar em acordos com outros blocos e países.

“Falamos sobre a nossa preocupação com a situação democrática na Venezuela, que o calendário eleitoral seja respeitado, que haja respeito pela prerrogativas da Assembleia e sobre a nossa preocupação com os presos políticos”, disse.

“O que temos hoje nos países do Mercosul é uma convergência de pontos de vista em relação a muitas dessas questões sobre a concepção da liberdade de comércio, intercâmbio entre as pessoas, liberdade democrática, segurança jurídica. Existe uma convergência e isso é uma oportunidade muito importante para avançarmos agora”, considera o chanceler.

A Venezuela foi suspensa em dezembro, tecnicamente por não ter completado em tempo e forma os passos necessários para a sua adesão definitiva, deixando de incorporar as normativas do bloco. Politicamente, Brasil, Argentina e Paraguai consideram que o governo Maduro não cumpre com a Carta Democrática do Mercosul por desrespeitar os direitos humanos. A suspensão foi obtida depois que o Uruguai se absteve em votação. Com a Venezuela afastada, o Mercosul encontrou a convergência para o livre-comércio.

Parcerias. A reunião entre os chanceleres de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai também serviu para os quatro países afinarem a oferta que vão apresentar em conjunto entre os dias 20 e 24, durante a reunião birregional Mercosul-União Europeia em Buenos Aires. O acordo de livre comércio parece ter ganho mais atenção desde a chegada da política protecionista de Donald Trump ao poder. O acordo é a prioridade do Mercosul.

“As perspectivas são muito favoráveis. Ha um interesse grande da parte deles (dos europeus) e da nossa parte também. Falamos dessa oportunidade que temos agora de avançarmos e de concretizarmos o nosso entendimento com a União Europeia”, disse Nunes.

"Mas, para que essa oportunidade seja aproveitada, temos de nos azeitarmos entre nos também. Precisamos fazer a lição de casa em relação aos nossos problemas, entraves e obstáculos ao livre-comércio entre nós”, pondera.

Num momento em que o protecionismo pregado por Trump altera a relação comercial pelo mundo, o Mercosul enxerga também a oportunidade de ganhar terreno aproximando-se da Aliança do Pacífico (Chile, Peru, Colômbia e México) com uma reunião entre os dois blocos nos dias 7 e 8 em Buenos Aires.