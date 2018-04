Nuvem de cinza vulcânica pode ser risco à saúde A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou hoje que os europeus permaneçam em lugares fechados se a nuvem com cinzas do vulcão islandês Eyjafjallajokull começar a descer. Um porta-voz da OMS informou que o órgão desconhece até o momento os riscos exatos à saúde do contato com a nuvem de cinza vulcânica.