Nuvens cobrem Sydney e geram temor e esperança Nuvens cobrem os céus da maior cidade da Austrália pela primeira vez em dias, aumentando as esperanças neste domingo de que as chuvas serão capazes de apagar alguns focos de incêndio. No entanto, autoridades locais também temiam que raios provocassem novos focos e que os fortes ventos espalhassem as chamas. "Haveria uma grande expectativa", disse o chefe de Brigada de Incêndio de Nova Gales do Sul, Phil Koperberg. "Se houver bastante chuva, será fantástico. Caso contrário, os ventos espalharão o fogo e raios podem criar novos focos."