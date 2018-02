NY: dólar acelera alta após comunicado do Fed

O comunicado do Fed foi considerado levemente menos "dovish" do que se esperava, por enfatizar melhoras nas condições do mercado de mão de obra. O Fed também disse que há espaço para melhora (e não "melhora significativa", como em comunicados anteriores) na taxa de participação no mercado de trabalho. "A reação do mercado foi de apoio ao dólar, que está recuperando o terreno perdido nos últimos dias", disse o estrategista Martin Schwerdtfeger, da TD Securities.

O estrategista Aroop Chatterjee, do Barclays, observou que o Fed deu a entender que as pressões baixistas sobre a inflação relacionadas aos preços do petróleo são transitórias. "As mudanças substantivas feitas no comunicado do Fed foram mais ''hawkish'' do que o mercado esperava, o que ajudou o dólar", acrescentou. Para ele, o comunicado fez a expectativa do mercado quanto à primeira elevação das taxas de juro pelo Fed recuar para setembro de 2015.

Gene Goldman, do Cetera Financial Group, disse que a surpresa no comunicado foi o fato de ele não ter mencionado a volatilidade recente dos mercados, nem os temores de desaceleração na economia global. "Fui surpreendido pelo fato de eles não terem mencionado a debilidade na Europa e na Ásia como razões para manter as taxas de juro baixas", disse Goldman.

No fim da tarde em Nova York, o euro estava cotado a US$ 1,2634, de US$ 1,2736 ontem; o iene estava cotado a 108,92 por dólar, de 108,18 por dólar ontem. Frente à moeda japonesa, o euro estava cotado a ? 137,62, de ? 137,74 ontem. Diante da libra, o euro estava cotado a ? 0,7891, mesmo nível de ontem. O franco suíço estava cotado a 0,9548 por dólar, de 0,9474 por dólar ontem, e a 1,2062 por euro, mesmo nível de ontem. A libra estava cotada a US$ 1,6014, de US$ 1,6136 ontem. O dólar australiano estava cotado a US$ 0,8798, de US$ 0,8860 ontem. Fonte: Dow Jones Newswires.