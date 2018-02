NY: dólar e iene sobem diante das moedas europeias

O dólar recuou diante do iene, ainda em reação à ata da ata da última reunião do Federal Reserve, divulgada nesta quarta-feira, interpretada como indicação de que as taxas de juro permanecerão próximas de zero por bastante tempo nos EUA. "Se o Fed pensa que a inflação doméstica poderá ser mantida baixa pela persistente desinflação nos parceiros comerciais dos EUA, então ele poderá adiar a primeira elevação das taxas de juro, que deverá causar uma reversão no recente rali do dólar. Eu provavelmente estaria mais inclinado a esperar por cotações melhores antes de ficar ''comprado'' em dólares no ambiente atual", disse Robert Schopen, do Deutsche Bank Asset and Wealth Management.

No começo da tarde, o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, disse que os problemas da Europa são estruturais, e não cíclicos, e que a modesta recuperação da economia da zona do euro está perdendo impulso. Ele reiterou o compromisso de adotar medidas para fazer a inflação na zona do euro subir para a meta de 2%.

"Draghi não disse nada de novo, mas talvez tenha sido mais firme do que anteriormente. As pessoas se sentem confortáveis voltando a adotar posições ''vendidas'' em euro no curto prazo, e menos convencidas sobre o que mais devem fazer", comentou Brad Bechtel, da Faros Trading.

No fim da tarde em Nova York, o euro estava cotado a US$ 1,2692, de US$ 1,2738 ontem; o iene estava cotado a 107,84 por dólar, de 108,14 por dólar ontem. Frente à moeda japonesa, o euro estava cotado a ? 136,88, de ? 137,72 ontem. Diante da libra, o euro estava cotado a ? 0,7874, de ? 0,7877 ontem. O franco suíço estava cotado a 0,9546 por dólar, de 0,9518 por dólar ontem, e a 1,2116 por euro, de 1,2122 por euro ontem. A libra estava cotada a US$ 1,6120, de US$ 1,6172 ontem. O dólar australiano estava cotado a US$ 0,8784, de US$ 0,8846 ontem. Fonte: Dow Jones Newswires.