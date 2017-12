NY espera 500 mil pessoas em sua festa da virada Meio milhão de pessoas devem celebrar a virada do ano na festa do Times Square Garden, em Nova York, com os acontecimentos de 11 de setembro na mente. Polícia e organizadores de uma das festas mais famosas do mundo fizeram mudanças para esta celebração, em memória às vítimas do ataque terrorista contra as torres do World Trade Center e o Pentágono. Os novaiorquinos foram convidados a tocar sinos em suas casas, vizinhanças e igrejas. A bola de cristal, que todo ano é erguida no Times Square, irá relembrar as vítimas do ataque. ?Ano Novo é um tempo em que se olha para trás?, afirmou Jeffrey Straus, presidente de uma das empresas organizadoras da festa. ?Queremos honrar aqueles que perdemos?. O esquema de segurança da festa também reflete a nova realidade de Nova York. A polícia terá detectores de metais e poderá checar pedestres que irão até o Madison Square Garden. Sacolas grandes serão proibidas, e policiais estão autorizados a checar outros itens.