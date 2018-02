NY: juros dos Treasuries sobem; expectativa do 'payroll'

Os indicadores divulgados hoje saíram mistos: o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana passada ficou em 287 mil, com queda de 8 mil em relação à semana anterior; as encomendas à indústria caíram 10,1% em agosto. Nesta sexta-feira saem os dados do nível de emprego em setembro e a expectativa dos economistas é de que tenham sido criados 215 mil postos de trabalho, de 142 mil em agosto, e que a taxa de desemprego tenha ficado estável em 6,1%.

Um dos fatores para a baixa dos preços dos Treasuries foi a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de manter suas taxas de juro inalteradas; o BCE também frustrou os participantes do mercado que estavam na expectativa do anúncio de um programa de relaxamento quantitativo da política monetária. O euro subiu diante do dólar, mas a taxa de retorno dos títulos de 2 anos do governo alemão permaneceu negativa, em -0,063%.

No fechamento em Nova York, o juro projetado pelos T-bonds de 30 anos estava em 3,151%, de 3,101% ontem; o juro das T-notes de 10 anos estava em 2,439%, de 2,393% ontem; o juro das T-notes de 2 anos estava em 0,536%, de 0,524% ontem. Fonte: Dow Jones Newswires.