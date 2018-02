NY: petróleo fecha em queda com alta do dólar

A estimativa preliminar para o PIB dos EUA no terceiro trimestre é um crescimento de 3,5% (taxa anualizada da expansão em relação ao trimestre anterior), de 4,6% no segundo trimestre; em comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB dos EUA cresceu 2,3%, após uma expansão de 2,6% no segundo trimestre. Outro indicador divulgado pela manhã foi o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana passada, que ficou em 287 mil, com crescimento de 3 mil em relação à semana anterior; a previsão dos economistas era de 285 mil.

Dados do Departamento de Energia dos EUA (DoE) divulgados nesta quarta-feira indicam que a produção de petróleo do país alcançou 8,97 milhões de barris por dia na semana passada, com crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. "O mercado continua a sentir que a oferta está mais do que adequada", comentou Andy Lipow, da consultoria Lipow Oil Associates.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos de petróleo bruto para dezembro fecharam a US$ 81,12 por barril, em queda de US$ 1,08 (1,31%). Na Intercontinental Exchange (ICE), os contratos do petróleo Brent para dezembro caíram US$ 0,88 (1,01%), para US$ 86,24 por barril. Fonte: Dow Jones Newswires.