NY: petróleo fecha em queda com alta do dólar Os preços do petróleo caíram, em reação à alta do dólar e ao relatório anual da Opep sobre a perspectiva da demanda global pelo produto. O cartel prevê que a demanda pelo petróleo produzido pelos países membros caia em 2017 para 28,2 milhões de barris por dia, nível mais baixo em 14 anos. O relatório reduz as projeções de demanda para todos os anos até 2035, exceto 2015.