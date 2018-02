NY: preços do petróleo caem antes de decisão da Opep

Em nota publicada nesta segunda-feira, os analistas do Goldman Sachs dizem esperar que a Opep reduza sua meta de produção em 700 mil barris por dia, menos do que o 1 milhão a 2 milhões de barris por dia que muitos analistas julgam ser necessário para dar sustentação aos preços. Segundo o Goldman Sachs, uma redução maior na produção da Opep elevaria os preços o suficiente para apoiar o crescimento da produção nos EUA e em outros países - o que ameaçaria a participação da Opep no mercado global nos próximos anos.

O mercado também operou na expectativa da divulgação dos dados dos estoques norte-americanos na semana, nesta quarta-feira. Analistas ouvidos pela Dow Jones preveem uma redução de 1 milhão de barris nos estoques de petróleo bruto e um crescimento de 600 mil barris nos estoques de gasolina

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos de petróleo bruto para dezembro fecharam a US$ 74,61 por barril, em queda de US$ 1,03 (1,36%). Na Intercontinental Exchange (ICE), os contratos do petróleo Brent para janeiro fecharam a US$ 78,47 por barril, em baixa de US$ 0,84 (1,06%). Fonte: Dow Jones Newswires.