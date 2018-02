NY: realização de lucros faz dólar recuar

"É natural ver o dólar devolvendo parte dos ganhos, e é isso o que vimos hoje. É provável que o recuo seja temporário, conforme os investidores busquem oportunidades para comprar e puxar as cotações novamente para cima", comentou o analista Omer Esiner, da Commonwealth Foreign Exchange.

No fim da tarde em Nova York, o euro estava cotado a US$ 1,2656, de US$ 1,2518 na sexta-feira; o iene estava cotado a 108,78 por dólar, de 109,78 por dólar na sexta-feira. Frente à moeda japonesa, o euro estava cotado a ? 137,64, de ? 137,40 na sexta-feira. Diante da libra, o euro estava cotado a ? 0,7872, de ? 0,7838 na sexta-feira. O franco suíço estava cotado a 0,9586 por dólar, de 0,9674 por dólar na sexta-feira, e a 1,2130 por euro, de 1,2108 por euro na sexta-feira. A libra estava cotada a US$ 1,6080, de US$ 1,5974 na sexta-feira. O dólar australiano estava cotado a US$ 0,8764, de US$ 0,8676 na sexta-feira.

O dólar caiu 0,64% frente ao peso mexicano, para 13,3988; o dólar recuou 0,07% diante do won sul-coreano, para 1.069,25; o dólar caiu 1,58% frente à lira turca, para 2,2677; o dólar caiu 0,32% diante da rupia indiana, para 61,3400; o dólar perdeu 1,17% frente ao rand sul-africano, para 11,2138; diante do rublo, o dólar recuou 0,25%, para 39,7220. Fonte: Dow Jones Newswires.