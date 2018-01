NY Times aceita demissão de ganhador do Pulitzer Rick Bragg, correspondente do New York Times em Nova Orleans, pediu demissão ontem à noite, em meio a críticas e a mais um episódio polêmico envolvendo o jornal. Howell Raines, diretor do Times, aceitou hoje a demissão do jornalista. Há cinco dias, o NYT tinha publicado uma nota informando que Bragg, um ganhador do prêmio Pulitzer, tinha se apoiado no trabalho de um free-lancer para uma reportagem sobre um pescador de ostras na Flórida. O texto não esclarecia, mas sugeria que os editores não tinham conhecimento da participação do repórter free-lancer.