NY Times condena abstenção do Brasil sobre Cuba O jornal The New York Times, o mais importante dos Estados Unidos, criticou nesta sexta-feira em editorial o que qualificou de ?débil? resolução da Comissão de Direitos Humanos da ONU sobre Cuba, adotada na véspera, e classificou de ?decepcionante? o voto contrário. ?Embora Fidel Castro tenha atacado brutalmente a dissidência pacífica, a tímida Comissão de Direitos Humanos da ONU deixou Cuba tranqüila?, disse o diário. O jornal se referiu à comissão como ?um desacreditado defensor dos direitos humanos que atua, com freqüência, como grupo de apoio aos repressores?. E lembra que a comissão é presidida ?nada menos que pela Líbia?. Para o jornal, ?o que torna interessante o debate anual sobre a situação em Cuba é que ele evidencia o estado das relações entre Washington e países latino-americanos?. O editorial cita o caso da Argentina, que ?fez menção ao embargo americano a Cuba e à guerra no Iraque? ao anunciar sua abstenção. ?Ainda mais decepcionante foi a negativa do Brasil em apoiar a débil resolução?, afirmou o jornal, referindo-se à abstenção brasileira e aludindo ao passado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, perseguido pelo ditadura militar. A Comissão de Direitos Humanos da ONU adotou na quinta-feira por pequena maioria (24 a 20 e 9 abstenções) resolução moderada sobre Cuba sem fazer referência à recente onda de repressão aos dissidentes.