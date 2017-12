NY Times declara apoio a Hillary em eleição nos EUA

WASHINGTON - O jornal The New York Times declarou neste sábado apoio à democrata Hillary Clinton para a eleição presidencial dos EUA, dizendo que ela está mais qualificada do que o rival republicano Donald Trump para lidar com os desafios enfrentados pelo país.

"O compromisso de uma vida inteira para resolver problemas no mundo real qualifica Hillary Clinton para este trabalho, e o país deve colocá-la para trabalhar", disse o Times sobre a ex-secretária de Estado e senadora por Nova York. (Tradução Redação São Paulo)