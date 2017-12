NY Times declara apoio a John Kerry "John Kerry para presidente". Este é o título do editorial do jornal americano The New York Times deste domingo. O texto começa notando que a candidatura de Kerry foi construída mais com base na oposição a George W. Bush que na lealdade inspirada pelo senador democrata. Mais adiante, o editorial afirma que "é impossível negar que esta disputa trata do desastroso mandato do sr. Bush". O editorial argumenta, porém, que Kerry vem causando boa impressão "por seu vasto conhecimento e pensamento claro", e que o senador representa mais que "uma alternativa ao status quo". O Times afirma que Bush deve seu mandato a uma decisão da Suprema Corte, não às urnas, e que ele deveria ter reconhecido sua "falta de legitimidade", realizando uma administração de centro. "Em vez disso", diz o texto, "ele entregou o governo à direita radical". O editorial acusa Bush de conduzir a guerra ao terror com "desrespeito pelas liberdades civis e gerenciamento incompetente". O texto termina dizendo que "votar para presidente é um ato de fé" e que "apoiamos entusiasticamente John Kerry para presidente".