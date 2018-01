NY Times recomenda John Kerry para as primárias O jornal The New York Times endossou o senador John Kerry para as primárias do Partido Democrata de Nova York, dizendo que o senador tem ?maturidade e profundidade?. O apoio do mais influente jornal dos Estados Unidos dá a Kerry um impulso importante enquanto o senador se prepara para a eleição primária em 10 Estados, na próxima semana. ?O que seus críticos vêem como uma incapacidade de assumir posições fortes e claras nos parece refletir sua avaliação de que a vida não é simples?, diz o jornal em editorial. O Times afirma que o rival de Kerry pela vaga democrata, o também senador John Edwards, fez uma boa campanha, mas é menos experiente. De Edwards, o diário afirma: ?É fácil imaginá-lo como candidato dentro de quatro ou oito anos, ou na vaga de vice-presidente neste outono?. Membros do Partido Democrata em dez Estados, incluindo Nova York e Califórnia, votam na chamada ?superterça?, dia 2 de março, que poderá decidir de vez a disputa entre Kerry e Edwards.