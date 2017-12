Nybot deve ficar fechada até segunda-feira O presidente da New York Board of Trade (Nybot), Charles H. Falk, disse que as operações da bolsa em suas instalações de Long Island City, em Nova York, não devem ser retomadas pelo menos até segunda-feira. Em comunicado distribuído à agência Dow Jones através da bolsa de Londres, Liffe, Falk disse: "Até que nosso sistema bancário e nossa câmara de compensação estejam na posição de colocar a Nybot em funcionamento a bolsa vai ficar fechada. Nossa melhor estimativa de abertura de nossos mercados será na segunda-feira". Ele disse que as instalações de apoio da bolsa em Long Island City poderiam voltar a funcionar na quinta-feira, mas que as operações dependem do funcionamento do sistema bancário e da câmara de compensação. A Nybot, com sede no World Trade Center, que teve suas duas torres derrubadas depois da colisão de dois aviões seqüestrados, é responsável pelas operações da Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e da New York Cotton Exchange (Nyce). Desde a manhã, os pregões de açúcar, café, cacau, algodão e suco de laranja estão suspensos. As informações são da Dow Jones.