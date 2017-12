NYT admite reportagem falsa O New York Times admitiu nesta quinta-feira que em novembro publicou entrevista inventada sobre um rapaz escravo. O autor, Michael Finkel, havia descrito as experiências de um adolescente vendido para trabalhar em uma plantação de cacau na Costa do Marfim. O jornal novaiorquino declarou que descobriu a farsa e que o rapaz nunca existiu. Finkel, um colaborador fixo do diário, foi demitido.