NYT anuncia contratação de 20 jornalistas O ?The New York? Times anunciou que irá abir 20 vagas na redação do jornal. Trata-se de uma promessa do editor Howell Raines aos jornalistas do Times. Raines enfrenta problemas desde o estouro dos escândalos envolvendo o ex-repórter Jayson Blair. Uma comissão foi instituída no "Times" para avaliar as contratação, planos de carreira, avaliações internas.