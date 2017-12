NYT cita demora de Lula na demarcação de reserva indígena Reportagem do correspondente de The New York Times no Brasil, Larry Rother, questiona a demora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em formalizar a reserva indígena de Raposa Serra do Sol, em Roraima, dizendo que o presidente, segundo defensores dos índios, tem preferido agradar os adversários das tribos a cumprir compromissos históricos de seu partido. De acordo com a reportagem, a hesitação de Lula permitiu que aumentasse a pressão por parte de proprietários de terra na área. Rother cita uma porta-voz não-identificada do Ministério da Justiça dizendo que o governo formalizará a reserva e indenizará os proprietários, mas que age com cuidado para evitar derramamento de sangue.