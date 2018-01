NYT obtém controle total do "Herald Tribune" A empresa que publica o jornal The New York Times fechou o negócio para obter o controle total do International Herald Tribune, informou hoje o jornal, com sede em Paris. A compra de 50% das ações que pertenciam a The Washington Post foi concluída na segunda-feira, disse o editor administrativo do International Herald Tribune, Robert McCartney. "O dinheiro mudou de mãos", afirmou McCartney à Associated Press. A mudança de controle será efetivada amanhã, segundo ele. A venda de metade do controle do jornal, anunciada em outubro encerra 35 anos de colaboração entre os dois maiores jornais americanos ? The New York Times e The Washington Post ? para publicar na Europa um jornal em inglês. De acordo com o Times, o valor da compra ficou abaixo de US$ 75 milhões.