NYT publica 1º anúncio de casamento homossexual O The New York Times publicou no final de semana seu primeiro anúncio de uma cerimônia de casamento entre pessoas do mesmo sexo. A união civil de Daniel Gross, de 32 anos, e Steven Goldstein, de 40, realizada por um juiz de Vermont (Canadá), saiu ao lado de uma foto do casal na nova seção do jornal intitulada Casamentos/Celebrações, publicada no domingo. "Há 10 anos, nada disso seria possível", disse Goldstein durante a troca de promessas feita numa cerimônia judaica no Musee des Beaux-Arts, em Montreal, que precedeu o ato em Vermont. No mês passado, o editor-executivo do NYT afirmou que o jornal passaria a publicar anúncios de casamento entre gays.