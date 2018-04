O arsenal de Pyongyang Estima-se que a Coreia do Norte tenha mais de 1.500 mísseis: Curto alcance: Usados em testes realizados em maio, esse tipo de míssil não-balístico tem alcance de até 150 km Scud: Nos último anos, o regime vem aumentando a capacidade dos Scuds de carregar ogivas mais poderosas. Hoje, atingem alvos a até 500 quilômetros Rodong: Testado pela primeira vez em 1993, pode atingir a Coreia do Sul e partes do Japão IRBM: De médio alcance, ele põe em risco a base militar americana na Ilha de Guam, no Pacífico Taepodong: Na quinta-feira, um jornal japonês divulgou que um míssil desse modelo, cujo alcance é superior a 4 mil km, seria lançado contra o Havaí em julho