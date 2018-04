'O Artista' é o grande vencedor da festa do 84º Oscar

"O Artista", filme mudo de Michel Hazanavicius conquistou o Oscar de melhor filme, melhor diretor e melhor ator para Jean Dujardin, que interpreta um ator que vê sua carreira em perigo com a chegada dos filmes falados. O filme também recebeu o prêmio de melhor figurino e trilha sonora.

Já "A Invenção de Hugo Cabret", produção em 3-D de Scorsese que mistura uma aventura familiar com um pedido pela preservação dos filmes, recebeu Oscar por fotografia, direção de arte, mixagem de som, edição de som e efeitos visuais.

Meryl Streep venceu a disputa com Viola Davis (de Histórias Cruzadas) e ganhou o terceiro Oscar da carreira por sua interpretação da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, em "A Dama de Ferro". A cinebiografia também conquistou a estatueta de melhor maquiagem.

Embora seja a atriz mais indicada da história do Oscar, com 17 indicações, Meryl não ganhava um Oscar desde 1983, quando recebeu o prêmio de melhor atriz por "A Escolha de Sofia".

Não houve surpresas entre os vencedores das categorias melhor atriz e ator coadjuvantes: Octavia Spencer recebeu a estatueta por "Histórias Cruzadas" e Christopher Plummer faturou o prêmio por "Toda Forma de Amor", tornando-se aos 82 anos o ator mais velho a conquistar um Oscar.

O Brasil, que concorria em apenas uma categoria e contra apenas um concorrente, não levou o Oscar. A canção "Real in Rio", de Carlinhos Brown e Sérgio Mendes pelo filme "Rio" não foi a favorita dos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que deram prêmio para "Man or Muppet", de Bret McKenzie, do filme "Os Muppets". As informações são da Associated Press.