O atoleiro que aguarda o sucessor de Holbrooke O sucessor de Richard Holbrooke como enviado especial para Afeganistão e Paquistão herdará problemas quase insolúveis. Uma guerra impopular de nove anos no Afeganistão que se interliga com os desafios do vizinho Paquistão - uma democracia frágil, com seus próprios militantes islâmicos, uma infraestrutura frágil e um Exército poderoso.