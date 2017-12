O "avô do mundo" é agora um japonês de 112 anos As ilhas de Sardenha, na Itália, e de Kyushu, no Japão, são protagonistas de uma verdadeira "luta" pelo título do almanaque Guiness de "avô do mundo". Com a morte, em 4 de janeiro, do sardo Antonio Todde, de 112 anos e 11 meses, o japonês Yukichi Chuganji, nascido em 23 de março de 1889 - com 112 anos e 10 meses e meio - pode ser agora o vencedor do título. "Estou realmente feliz", disse Yukichi, o detentor momentâneo do recorde. Por sua vez, seu "colega" Giovanni Frau, de Orroli, também na Sardenha - atualmente com 111 anos e 4 meses -, disse que espera ser o próximo vencedor e manter o título "por mais dois ou três anos". Yukichi, que vive na pequena localidade de Fukuoka, na ilha meridional de Kyushu, assegurou ter andado de bicicleta até os 97 anos. Ele vive em companhia de sua mais velha, Kyotto, de 72 anos.