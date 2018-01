Fayadh já havia sido condenado por manter no celular fotografias ao lado de mulheres, tiradas em um vernissage no exterior, o que foi classificado como crime cibernético. A pena seria 4 anos de prisão e 800 chibatadas. A Arábia Saudita é o Estado Islâmico (EI) que o mundo tolera, o califado amigo.

Entre janeiro e novembro, enquanto as forças de coalizão combatiam o EI na Síria e Iraque, pelo menos 152 pessoas foram executadas por Riad, a maioria decapitada em praça pública. É um número recorde de execuções, segundo a Anistia Internacional, determinadas por cortes islâmicas arbitrárias, que negam aos investigados o direito de defesa. Mais da metade foi executada por crimes não reconhecidos por leis internacionais.

Além de apostasia, a pena de morte na Arábia Saudita é aplicada a homossexuais, adúlteros, usuários de drogas e praticantes de bruxaria. Ler revistas e jornais censurados, fotografar prédios oficiais e religiosos ou criticar autoridades implicam em punições severas, assim como consumo de álcool ou porco.

Enquanto a comunidade internacional reage horrorizada às ações do EI, transmitidas como parte de sua propaganda, o regime saudita pratica quase sem oposição ações tão repugnantes quanto as dos terroristas - talvez ainda mais repulsivas, porque são cometidas por um Estado legal, que não apenas faz parte do sistema da ONU como assumiu em outubro posição de comando no Conselho de Direitos Humanos da organização, em uma decisão escandalosa.

"O petróleo superou os direitos humanos", disse Ensaf Haidar, mulher do escritor Raif Badawi, de 31 anos, autor do blog Liberte os liberais sauditas. Em janeiro, Bawadi foi açoitado em público em Jeddah com 50 das mil chibatadas a que foi condenado.

Maior exportador de petróleo da Opep, a monarquia saudita investiu por quatro décadas algo como US$ 3 bilhões ao ano para propagar o wahabismo, a vertente mais puritana e radical do Islã, que inspira terroristas em todo o mundo. Os petrodólares também patrocinaram jihadistas como Osama bin Laden e grupos radicais sunitas que inflamaram o Iraque após a queda de Saddam Hussein e lutam na Síria.

O regime saudita se afastou, oficialmente, do EI após o grupo ameaçar derrubar a monarquia, aliada do Ocidente, e impor seu califa. Mas, enquanto os clérigos condenam poetas e blogueiros, 25% das contas de Twitter que disseminam a mensagem do EI e recrutam combatentes vêm da Arábia Saudita, segundo o Instituto Brookings. Isso embora o rei controle o tráfego da internet, redirecionado a um servidor onde um filtro identifica conteúdo "imoral", anti-Islã ou crítico ao regime, mas não o terrorismo. A monarquia censura livros e a imprensa. Cinemas foram fechados e não há escolas de arte.

Nesse contexto, a cena artística floresce à revelia. O preço pago pelos artistas e ativistas que tentam vencer as amarras do califado saudita é alto. Sua coragem é inspiradora, mas eles estão sendo silenciados e esquecidos nas prisões. Dezenas aguardam no corredor da morte. Merecem a mesma atenção dada aos cartunistas do Charlie Hebdo, mortos em janeiro. Em ambos os casos, trata-se de atentado contra a liberdade de expressão - um praticado por terroristas, o outro, pelo Estado que os legitima.

ADRIANA

CARRANCA