O candidato Sarkozy

Querido Nicolas! Ele tem coragem. Após cinco anos de um governo descabelado, apaixonante, incoerente e vaidoso, ele é hoje rejeitado por essa França que havia conquistado brutalmente em 2007. A magia acabou. Nunca um presidente, nem mesmo os mais medíocres, desceu semelhante tobogã. Em 2007, 63% dos franceses o amavam e 34%% o rejeitavam. Em 2012, dois meses antes da votação, as cifras estão invertidas: 66% dos franceses o detestam e 29% ainda confiam nele.

Acham que essa rejeição o preocupa? Absolutamente. Ao seu redor, seus amigos, seus confidentes e seus ministros arranham as paredes, mas Sarkozy enche o peito, vendendo vitalidade. Ele parece uma carga de dinamite com pressa de explodir, impaciente para juntar a seus trajes presidenciais um outro traje: o de candidato. Ele está em plena forma. Fala como se esses cinco últimos anos tivessem sido um triunfo quando foram uma degringolada, como se a eleição de abril devesse lhe permitir derrotar todos esses insolentes que ousam desafiar o Super-homem.

Como ele fará para subir de novo a ladeira? Como está convicto de que o coração da França está à direita (o que é verdade), ele vai reorientar sua ideologia ainda mais para a direita. Vai dizer o que a "França profunda" deseja escutar: que os desempregados são preguiçosos que se aproveitam da generosidade do Estado; que os imigrantes (negros, árabes e cingaleses) pululam; que os ciganos são ladrões; que os funcionários públicos são cancros que se nutrem da carne tenra da França; que a França é uma civilização superior a todas as outras; que a cristandade vale mais que o Islã e a Europa mais que a Namíbia; que ele, Nicolas Sarkozy, salvou a um só tempo a França, a Europa e, talvez, o mundo inteiro.

Para isso, ele conta também com seu talento, e tem razão. Quanto mais bizarro como presidente, mais prodigioso ele parece como candidato: intrépido, sólido, guerreiro, astuto e sedento do sangue de seus inimigos, seu talento de tribuno, sua má-fé, sua crueldade, seu humor, sua eloquência, tudo isso contribui para um "animal de teatro".

No dia em que o socialista François Hollande, homem bravo, inteligente e íntegro, enfrentar Sarkozy em duelo televisado, será penoso de ver esse burguês afável e terno entrando na jaula das feras. O que sobrará dele após uma hora de debate? Conseguirá Sarkozy, em algumas semanas, "virar a mesa" como ele próprio diz? Saberá sair do abismo em que ele mesmo se meteu com as suas fanfarronadas, seus erros, suas vulgaridades, para voltar à superfície e, no fim, vencer esse François Hollande que, por enquanto, o está massacrando nas pesquisas de opinião?

Pela boa lógica, semelhante façanha seria inviável. A situação está definida, reconheciam em voz baixa os partidários de Sarkozy por suas costas. Mas Sarkozy não tem dúvida e talvez tenha razão: ele é um esfomeado. Tem fome de poder. O poder é a sua droga. É o seu talento e o seu gênio. E é essa fome diabólica, antinatural, que lhe permitirá, talvez, reverter a sorte.

A declaração de sua candidatura permitirá que ele reduza a diferença que tem para Hollande? Será preciso aguardar uns dez dias para saber se o "charme barroco" de Sarkozy funcionará em 2012 como funcionou em 2007.

Uma coisa é certa: se Sarkozy sair, a França perderá um formidável ator e a vida política se tornará, de uma hora para outra, desbotada, inodora e insossa. A cada manhã nós nos perguntamos que bobagem, que provocação, que ideia de gênio (porque ele também as tem) sairia do Palácio do Eliseu. Sentiremos falta disso. Mesmo quem não gosta dele e mesmo que sua ideologia seja por vezes discutível, não é possível não se ter estima, admiração e quase ternura por esse presidente barroco. Um pouco como se gosta, nas famílias, do irmãozinho insuportável, turbulento, exasperante e superdotado.

Mas por que esse derrotismo, por que falar assim? Sarkozy vai ganhar. Isso é coisa garantida. Ele mesmo nos disse ontem. E se Sarkozy disse... / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK