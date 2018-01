"O capitalismo está ferido de morte", diz Hugo Chávez Assim que chegou a La Paz, no sábado, onde assistirá neste domingo à posse de Evo Morales, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, se dirigiu à imprensa e disse que "o capitalismo está ferido de morte". "Se alguém quiser saber qual é o caminho do inferno, que tome o caminho do capitalismo, do neoliberalismo e da chamada globalização neoliberal", disse Chávez, na pista do Aeroporto Internacional de El Alto. "a vitória de Evo é um poderoso impulso à mudança na América do Sul, à mudança no continente americano e à mudança no Universo. Estamos em plena mutação universal", enfatizou Chávez. "Se levanta a corrente socialista. Viemos com um socialismo, não importado se da extinta União Soviética. Trata-se de um socialismo novo, fresco, muito nosso. Um socialismo indígena bolivariano".