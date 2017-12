O casamento real do ano, sem o príncipe Charles O casamento de Edward Van Cutsem, afilhado do príncipe Charles da Inglaterra, com lady Tamara Grosvenor, de 24 anos, filha do multimilionário duque de Westminster, foi realizado neste sábado, na catedral de Chester, noroeste da Inglaterra. Considerado o evento social do ano na aristocracia britânica, a cerimônia contou com a presença da rainha Elizabeth II dos príncipes William e Harry. O príncipe Charles recusou-se a ir por não poder sentar-se ao lado de sua companheira Camilla Parker Bowles. Segundo o protocolo real, apesar de Charles e Camilla viverem juntos em Clarence House, em Londres, ela não pode se sentar ao lado de membros da Família Real em público, por não ter um compromisso oficial com o herdeiro da coroa. A noiva chegou à catedral, onde era aguardada por cerca de 600 convidados, com um vestido de cor marfim de Bruce Oldfield e uma tiara de Carl Fabergé. Um buquê de flores brancas e pequenos jasmins e sapatos de Jimmy Choo. Após o casamento, haveria uma recepção em Eaton Hall, a mansão do duque de Westminster, em Chester.