O comunicado da Casa Branca sobre o Iraque A Casa Branca divulgou nesta segunda-feira um comunicado em resposta à declaração do governo iraquiano, que diz ter aceitado de maneira incondicional o retorno dos inspetores de armas da ONU. O texto diz o seguinte: "Como o presidente (George W. Bush) disse, o Conselho de Segurança precisa decidir como fazer cumprir suas próprias resoluções, que o regime iraquiano tem desafiado por mais de uma década. "Isto requer uma nova e eficaz resolução do Conselho de Segurança, de que vai de fato tratar da ameaça que Saddam Hussein representa para o povo iraquiano, para a região e para o mundo. "Este é o rumo do Conselho de Segurança, e os Estados Unidos estão engajados na consulta a membros do conselho e outras partes em Nova York neste momento. "Esta não é uma questão de inspeção. É uma questão de desmantelamento de armas de destruição em massa do Iraque e da conformidade do regime iraquiano com as resoluções deste Conselho de Segurança. "Isto é uma tática do Iraque na esperança de evitar ações das forças do Conselho de Segurança da ONU. Como tal, esta tática fracassará. Chegou o momento de o Conselho de Segurança agir."