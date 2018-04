O conflito entre os palestinos Nas últimas eleições parlamentares palestinas, em 2006, o movimento islâmico Hamas - considerado terrorista por Israel e muitos países do Ocidente - obteve a maioria dos votos. Mahmoud Abbas, do Fatah, tinha sido eleito presidente da Autoridade Palestina no ano anterior e um governo de união foi formado. Em 2007, porém, uma guerra entre as facções eclodiu e o grupo muçulmano expulsou os rivais da Faixa de Gaza, assumindo sua administração. O Fatah ficou à frente da Cisjordânia.