O controvertido candidato dos eleitores indignados

As ideias de Paul, muitas delas confiscadas pelo Tea Party, têm sido acolhidas nos últimos meses por eleitores revoltados com a atuação da Casa Branca e do Congresso desde a crise de 2008. Ao contrário da ruidosa maioria do Tea Party, disposta a apoiar o pré-candidato com maior chance de derrotar o presidente Barack Obama, os simpatizantes de Paul comportam-se como abandeirados indispostos a transferir seus votos para outro republicano.

Paul atrai a maior fatia dos eleitores indignados. Em Iowa, no dia 3, ele obteve 40% dos votos de jovens e o recorde de 44% de independentes. Em New Hampshire, onde 39% do eleitorado é independente, Paul ficou em segundo lugar, com 22,9% dos votos. As propostas de Paul para o enxugamento do Estado, de fato, são raras e vão além das de seus concorrentes no partido.

Ele defende o retorno do padrão-ouro para a definição do valor das moedas nacionais e a eliminação do Fed (o Banco Central dos EUA), do Internal Revenue Service (a Receita Federal) e da Previdência Social, além de vários Departamentos (Ministérios), como o da Educação.

Nas áreas de política externa e de segurança nacional, suas ideias para "restaurar a América" causam ainda mais espanto. Paul afirma abertamente terem sido os EUA os responsáveis pelos atentados do 11 de Setembro, porque mantiveram uma política intervencionista no Oriente Médio.