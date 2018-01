O dr. Hussein, opositor de Saddam, lembra um Iraque melhor Filho de professor de literatura inglesa, pai de um americano e de uma brasileira, Mahir Hussein vive no Brasil desde 1971, mas deixou a maior parte da família em Bagdá, a capital do seu país de origem. Professor do Instituto de Física da USP desde então, ele poucas vezes voltou ao Iraque. Uma, em 1996, quando levou para os sobrinhos em idade ginasial cadernos, pastas de plástico e lápis. ?As sanções contra o Iraque na época chegavam a ponto de proibir a entrada de grafite em terra iraquiana, sob alegação da possibilidade do mau uso do carbono. Livros didáticos também eram impedidos de entrar no país.? O físico é um dos participantes do debate A Guerra depois da Guerra, que será realizado nesta quarta-feira, às 18h, na sede paulista do Itaú Cultural e pode ser acompanhado, ao vivo, pelo link. A última notícia que teve das irmãs e sobrinhos foi há dez dias, antes de os bombardeios danificarem as linhas telefônicas, o que prejudicou a comunicação com a capital. ?Elas estavam se sentindo em segurança. As casas em Bagdá têm abrigo subterrâneo para proteger os moradores do calor e eles são seguros em ataques terrestres. Meu medo é que o calor (que nessas épocas chega a 50ºC na região) vença as tropas americanas por terra e então os ataques passem a ser executados apenas pelo ar, em áreas civis.? O professor de física vivia nos Estados Unidos quando Saddam Hussein assumiu o poder, em 1968. Faz questão de demonstrar apreço pelo país, onde estudou e trabalhou por cinco anos. Doutor em física nuclear, ele ganhou uma bolsa de estudos do Massachusets Institute of Technology (MIT) quando era recém-formado pela Universidade de Bagdá. ?Na época, a língua que se falava na universidade iraquiana era, predominantemente, o inglês. Tínhamos um fluxo de professores estrangeiros muito grande. Dessa forma, não estranhei nada quando fui viver os Estados Unidos.? Hussein diz que se espantou ?é com o tamanho de São Paulo?, quando aportou por aqui. Mas também não esconde as críticas à política deste e de outros governos americanos em relação ao mundo árabe. ?Nada contribuiu para a manutenção de Saddam Hussein no poder como as sanções que os Estados Unidos aplicaram contra o Iraque?. Na visão do físico, criou-se, com isso, uma terra de famintos, em que ocupa-se com a sobrevivência, não sobrando muito para o desenvolvimento de pensamentos e ações políticas. Esse tende, aliás, a ser um dos pontos de discussão mais extensos do debate de hoje, que vai ao ar às 18h. Participam do encontro com o físico a historiadora Maria Aparecida Aquino e o cientista político especialista em estratégia, Braz de Araujo, os dois da USP, e a psicanalista Maria Rita Khel. Universidade Até o ditador leva um crédito na análise do professor, opositor ferrenho do regime de Saddam Hussein. Ele conta que nos anos 60 e 70 o ensino iraquiano tornou-se referência entre os países árabes. ?Iam estudantes da Jordânia, do Sudão e de muitos outro países, estudar com bolsas nas escolas e universidades que Saddam Hussein construiu com o dinheiro do petróleo?, descreve. ?Além de Israel, nenhum outro país do Oriente Médio viu sua universidade crescer tanto como o Iraque.? O curto período fértil foi debilitado com a primeira Guerra do Golfo. ?Os embargos chegaram a um ponto que as faculdades perderam o acesso às publicações e passaram a usar livros antigos, completamente ultrapassados.? Hoje, observa ele, os professores universitários têm normalmente outras duas ocupações profissionais além da docência. ?A maior parte deles trabalha como ambulante, à noite.? Veja o especial :