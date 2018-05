O fiel escudeiro que se tornou tão popular quanto seu mentor

Dmitri Medvedev, PRESIDENTE DA RÚSSIA

Dmitri Medvedev era um reservado advogado e ex-executivo de empresas privadas, que trabalhou por 17 anos com Vladimir Putin quando foi indicado por ele para ser presidente da Rússia. Uma de suas principais características é o esforço para não chamar a atenção. A discrição foi considerada por muitos como a qualidade fundamental de uma peça obediente na engrenagem política russa, para ocupar um cargo que deveria voltar para as mãos de Putin em 2012. Com uma personalidade mais maleável, Medvedev ganhou a simpatia do Ocidente, que veria com bons olhos sua permanência no cargo. Internamente, Medvedev também conquistou adeptos. Ano passado, sua popularidade chegou ao mesmo nível da de Putin, aumentando ainda mais os rumores sobre sua candidatura.