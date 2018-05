O frágil comando rebelde na Líbia

Rod Nordland, The New York Times, O Estado de S.Paulo

Após enviar consultores militares para fortalecer o exército rebelde que esbarra nas forças de Muamar Kadafi, a primeira pergunta que os britânicos precisarão fazer é: "Exército de quem?" Isso porque aconselharão uma força rebelde heterogênea que não consegue definir quem é o seu comandante em meio a uma disputa entre dois generais.

"Eu controlo todos, os rebeldes e as forças do Exército regular", diz um deles, o general Khalifa Hifter. "Sou o comandante de campo. O general Abdul Fattah Younes é o chefe do Estado-Maior. Seu trabalho é apoiar no terreno, e meu trabalho é liderar o combate."

A liderança civil dos rebeldes, o Conselho Nacional Provisório, insiste, porém, que Younes continua no comando. Ao saber das pretensões de Hifter, um oficial próximo do conselho disse na terça-feira: "Isso não é verdade. O general Younes está acima dele, isso é claro". Hifter explicitamente culpou Younes por uma série de retiradas humilhantes dos rebeldes ao longo da linha do fronte ziguezagueante entre Brega e Ajdabiya.

"Tudo que houve ali resultou do comando de Abdul Fattah Younes", disse ele. Desde o começo, o esforço da Otan foi prejudicado pela falta de treinamento, equipamentos e experiência que deixou os rebeldes incapazes de capitalizar os danos dos ataques aéreos da Otan às forças de Kadafi. A missão britânica pretende melhorar a organização, as comunicações e a logística dos rebeldes.

Nas últimas semanas, as forças de Kadafi se adaptaram aos ataques aéreos. Usando camuflagem e misturando-se à população civil, elas tornaram cada vez mais difícil a missão dos pilotos da Otan de atingir seus alvos sem matar civis.

No impasse resultante, enquanto forças de Kadafi bombardeiam a cidade de Misrata, matando centenas de civis, a credibilidade da Otan sofre - mais ainda em comparação com o começo fulminante dos ataques americanos. As potências ocidentais esperavam que os combatentes rebeldes rompessem o impasse e pudessem transformar-se numa efetiva força de combate. Mas as lutas internas no interior da liderança rebelde são um obstáculo. Mesmo países que expressaram seu apoio à causa rebelde hoje hesitam em armá-la.

A liderança do Conselho Nacional Provisório também tem sido nebulosa. Organismo autonomeado que alega ter 33 membros de toda a Líbia, o grupo divulgou o nome de somente 10 membros, alegando a necessidade de protegê-los de Kadafi.

"Achei que os EUA ajudariam os cidadãos da Líbia, mas estou insatisfeito com o que eles fizeram até agora", diz Hifner. Os EUA mandaram um enviado ao conselho que está hospedado num hotel de Benghazi. Hifner diz que eles nunca se encontraram.

CELSO M. PACIORNIK