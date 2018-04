O futuro da China é tema de debate da BBC com internautas

Na próxima terça-feira, a BBC Brasil participará de um debate interativo promovido pelo Serviço Mundial sobre o futuro da China que contará com a participação de nossos internautas .

A discussão, que será realizada das 9h às 11h (horário de Brasília) visará responder à pergunta ''Como será a China dentro de 20 anos''?

O debate será uma mesa-redonda com a participação de empresários chineses radicados em diferentes países, imigrantes chineses radicados em Londres e internautas de todo o mundo, que farão seus comentários e estarão enviando suas perguntas para os participantes por Twitter e Facebook.

Quais os desafios que a China terá pela frente? Qual será seu papel no mundo dentro de duas décadas? O país está caminhando para ser a maior potência mundial ou sua trajetória ascendente será interrompida?

Contamos com a sua presença. Acompanhe as novidades em nossa página na BBC Brasil. Fique sintonizado na terça-feira e envie suas perguntas e comentários via Twitter ou na página da BBC Brasil no Facebook (www.facebook.com/bbcbrasil).